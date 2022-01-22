الصحة: التلقيح أهم العوامل لتقليل أعراض ووفيات كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر والعالم بعد عامين من التعامل مع كورونا أصبحوا أكثر علما ودراية وخبرة وتسليحا فى مواجهة الفيروس، خصوصًا أنه لم يكن لدينا علم عن طرق الانتشار أو أدوية أو لقاحات.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أننا الأن أصبح لدينا أسلحة أكثر ومعرفة بطرق انتشار الفيروس، وأصبح التلقيح أحد أهم العوامل التى تقلل من الأعراض والوفيات، مؤكدا أن الدولة تعمل على الوصول بمعدلات التلقيح إلى أكثر من 70% من الفئات المستهدفة.

وأشار إلى أنه تم تطعيم أكثر من 40% من الفئات المستهدفة حتى الآن، لافتا إلى أن الجرعة التعزيزية مهمة لتقليل الأعراض ومنع الدخول إلى المستشفيات، وأن الإجراءات الاحترازية مهمة جدا ووسائل تحافظ على الصحة العامة.

وأوضح أن مصر وبتوجيهات من القيادة السياسية وبشكل مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لديها كميات كبيرة من اللقاحات ومتنوعة، مؤكدا ان اللقاحات تكفى الفئات المستهدفة والجرعات التعزيزية والنزول بالسن إلى 12 عاما.