الصحة: بدء تقليل الكثافة البشرية بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية لمواجهة إرتفاع إصابات كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل الكثافة البشرية بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية، أكد الدكتور حسام عبد الغفار بدء تطبيق ذلك، للحفاظ على الوضع الصحي في مصر، حيث يتم تحديث الإجراءات الإحترازية بناء على المستجدات العالمية، لأن العالم متفق على تقليل التزاحم وإرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي من أهم الوسائل الفعالة لتقليل الانتشار.

تقليل الكثافة البشرية بالمدارس والمصالح الحكومية

فيما يتعلق بتقليل الكثافة البشرية بالمصالح الحكومية والمدارس والجامعات لتقليل أعداد الحاضرين، والعمل على إطالة أيام الدراسة بالنسبة للجامعات، ليكون العدد أقل مع وجود مسافة لا تقل عن متر بين الشخص والآخر، ويتم الآن بشكل فعلي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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أرقام إصابات كورونا في مصر

فيما يتعلق بأعداد الأرقام التي يتم تداولها هي تلك التي تتردد على المستشفيات، ويوجد مصابين آخرين يواجهون العزل داخل منازلهم، وفئة ثالثة لا يوجد لديهم أي أعراض لكورونا من الأساس، وهذا يدل على وجود إرتفاع في أعداد الإصابات مماثل لأعداد الإصابات الموجود في العالم، ولكن الشيء المطمئن في الأمر مع إرتفاع الإصابات نسبة أقل تدخل المستشفيات مع وجود إنخفاض في أعداد الوفيات.

إجراءات جديدة للدخول لمصر

طبقا لمستجدات فيروس كورونا كل من هو غير مصري يأتي إلي مصر يكون حاصل على شهادة كاملة بالتلقيح من اللقاحات المعترف بها، ومضى إليها 14 يوما، أما في حالة عدم حصوله على اللقاح سيكون المطلوب شهادة أو إختبار يفيد خلوه من الإصابة بكورونا فترة لا تقل 72 ساعة.