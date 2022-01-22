/674268/أمير-مرتضى--بعتذر-لجماهير-الزمالك-على-النتائج-السيئة

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، حول مباراة الفريق اليوم أمام غزل المحلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "بعتذر لجماهير الزمالك على نتيجة مباراة غزل المحلة، والمباريات الماضية ايضاً".

وأضاف: بالرغم أنها بطولة ودية ولكن الأداء سئ مفيش أي مبرر الاداء السئ، ومش صح اننا نحط أعذار، لأي لاعب، واللي عنده 22 سنة مش بيتقال عليه ناشئ خلاص".

وأكمل: "في حاجة غلط من الاول ودي من الحاجات، اللي جيت اصلحها مفيش فرقة في العالم بيتمرن فيها39 لاعب بعتذر تانى للجماهير والفترة اللي جاية هيبقى في إجراءات صارمة لتصحيح المسار".

وأردف: "المسئولية الناس كلها بتشيلها حتى لو كنت لسه راجع، وفي كوارث تنظيمية بحاول احلها قبل ما اصدرها للرأي العام والجمهور، لأنه نادي جماهيري مش نادي شركة".

غزل المحلة يقسو على الزمالك بثلاثية في كأس الرابطة المصرية

حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

الزمالك ضد غزل المحلة

وفي شوط المباراة الثاني حاول الزمالك أن يعود في المباراة وأجرى عدة تغييرات بدخول عبد الله جمعة وشيكابالا.

وهدد الزمالك مرمى غزل المحلة بعد صناعة شيكابالا أكثر من فرصة خطيرة للقلعة البيضاء، بجانب أيمن حفني الذين قاموا بتحسين أداء الزمالك عن الشوط الأول، ولكن لم ينجح لاعبوا الأبيض في استغلالها.

وأستغل غزل المحلة المرتدات بشكل مميز وسجلوا الهدف الثالث عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 86 من رأسية متقنة.