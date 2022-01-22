علي غزلان يوجه رسالة رومانسية لزوجته فرح شعبان: «بحبك»

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دوت الخليج يرصد رسالة علي غزلان الرومانسي لزوجته.

علي غزلان يوجه رسالة لزوجته

ونشر علي غزلان عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" صورة رومانسية ممليئة بالفرح الذي يشهده العاشقان بدولة سويسرا معلقًا: " انا كنت فاكر نفسي لحد قبل ما اعرفك اني ناجح او الناس شايفه دا، بس اكتشفت ان النجاح الحقيقي هو انك تلاقي نفسك، النجاح الحقيقي انك تلاقي اللي يشاركك نجاحك بصدق ومن قلبه ويبقي عايزلك الخير اكتر ما انت عايزه لنفسك".

وتابع فى منشوره: " النجاح أن خطوتك تسبقها خطوات حد بيحبك وقرر يكمل عمره كله مصاحب ضلك، النجاح اني كل يوم أصحي وأول حاجه تيجي علي بالي هي أنت و أحس إن محققتش اي حاجه غيرك".

وأضاف غزلان: " ‎لو ليا فـ الشعر كنت كتبتك قصيده ولو بعرف ارسم والله كنت عملت منك تحفه فنيه .. لكن انا غلبان وعلي قدي او يمكن بقيت يادوب علي قدك".

ووجه على غزلان فى ناحية منشوره بعمل أشارة إلى زوجته قبلها كلمة:" بحبك".

على غزلان ينظم حفل زفاف للمرة الثانية

نظم على غزلان، حفل زفاف آخر على زوجته فرح شعبان أثناء قضائهما شهر العسل بجزر المالديف.

ونشر على غزلان صورًا من الاحتفال على الطريقة التقليدية بجزر المالديف، حيث ارتدت فرج شعبان زيا تقليديا باللون الأحمر، بينما ارتدى على زي باللون الأبيض.

ونشر على غزلان عبر صفحته الشخصية " فيسبوك": يقولوا إن كل إنسان ليه حظ من اسمه.. وعشان مراتي اسمها فرح حسيت أنها متستاهلش فرح واحد.. عشان كده عملنا فرح كمان في المالديف".

علي غزلان فى حفل زفافه

أحتفل اليوتيوبر على غزلان، بزفافه على فرح شعبان، يوم 12 ديسمبر من العام الماضي، بأحد فنادق القاهرة الكبرى التى تطل على نيل القاهرة الساحر، وسط أجواء مبهجة تسودها الفرح والسرور، بحضور أسرة العروسين والمقربين والأصدقاء، وتميز حفل زفاف على غزلان وفرح شعبان، بعدة مشاهد مميزة ستظل خالدة فى ذاكرتهما والمقربين منهما إلى الأبد.