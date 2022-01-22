عاجل.. زلزال بقوة 3.5 درجة غرب مدينة السويس

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية "مرصد حلوان" أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت اليوم السبت الموافق 22 يناير 2022 هزة أرضية بقوة 3.5 درجة، على بعد 50 كم غرب مدينة السويس.





وأوضح العهد أنه لم يرد إليه ما يفيد وقوع أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات؛ جراء الهزة الأرضية. يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، تابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية.

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