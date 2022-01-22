زلزال بقوة 3.5 درجة ريختر غرب مدينة السويس دون خسائر

أعلن المعهد القومى للفلك، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال والتابعة سجلت اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 50 كم غرب مدينة السويس. وكانت بياناتها كالتالي: وقت الحدوث والقوة: 9.23.47 مساء بالتوقيت المحلى القوة : 3.5 درجة على مقياس ريختر خط العرض :29.60 شمال خط الطول : 31.99 شرقا العمق : 6.2 كم هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

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