جزر القمر بدون حراس مرمى أمام الكاميرون في كأس أمم أفريقيا

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يواجه منتخب جزر القمر مشكلة كبيرة عندما يتقابل مع الكاميرون، ضمن لقائات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن منتخب جزر القمر عن إصابة 12 لاعب منهم 3 حراس مرمى بفيروس كورونا، قبل مواجهة الكاميرون الهامة والمنتظره لهم.

جزر القمر ضد الكاميرون

وقال جمال محمد مدير المنتخب في تصريحات تليفزيونة لقناة "بي إن سبورتس": "لا نملك حارس مرمى أمام الكاميرون، وسنسأل اللاعبين من سيتكفل بذلك، من يستطيع أن يحرس مرمانا فليتقدم خلال التدريبات".

وسيتقابل جزر القمر مع الكاميرون يوم الأثنين المقبل في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة، على الملعب "الأوليمبي"، بكأس أمم أفريقيا.

الكاف يختار محمد الشناوي أفضل حارس في كأس أمم أفريقيا

انتهى دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، والذي شهد العديد من المفاجآت أبرزها خروج الجزائر حامل اللقب، وغانا صاحبة التاريخ الكبير في بطولات أفريقيا.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، أفضل حارس في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

وساهم الشناوي في سعود مصر لدور الـ 16 بعدما حافظ على نظافة شباكة خلال مبارتين متتاليتين من أصل 3 ودخل مرماه هدف واحد في لقاء نيجيريا.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في إطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.