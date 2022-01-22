نجلاء بدر عن «أصحاب ولا أعز»:«كان لازم نعمل قصة واحد صور أخته عريانة»

/674275/نجلاء-بدر-عن-أصحاب-ولا-أعزكان-لازم-نعمل-قصة-واحد-صور-أخته-عريانة

علقت الفنانة نجلاء بدر على فيلم "أصحاب ولا أعز" بعد حملة الانتقادات التى وجهتها صناع العمل الفنى من ضمنها الفنان منى زكى وأياد نصار".

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة نجلاء بدر على فيلم «أصحاب ولا أعز».

نجلاء بدر عن فيلم منى زكى الجديد: «مش شبهنا»

ونشرت نجلا بدر عبر موقع التواصل الأجتماعى "فيسبوك" منشور لها تبدى رأيها تجاه الفيلم قائلة: "هو بصراحة الفيلم والقصص اللي فيه مش شبه قيم الأسرة المصرية".

وأضافت: "عشان كدة لازم يعملوا فيلم مبني على أحداثنا اليومية اللى بنشوفها في الشارع والسوشيال ميديا، مثلاً نعمل قصة فيلم أبطاله وأحد طلع صاحبه على مراته يغتصبها عشان تبريه والتانى صور أخته عريانة عشان تتنازل عن حقها".

وتابعت: "مثلا وأحد بيتحرش بطفلة في مدخل العمارة التالت قتل أخته عشان الورث وأمه تنازلت عن القضية والقاضي قاله "بوس رجلها" والرابع صور مراته وهي عريانة وبيبتزها بيهم عشان تتنازل عن حقوقها بعد الطلاق والخامس يقوم بإبتزاز بنت عمته بصورها وبيقولها انا أولى من الغريب لحد ما انتحرت.. أهي دي قصص موجودة ومستوحاة من الواقع اللي عايش فيه المواطن".

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم "أصحاب ولا أعز"

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.