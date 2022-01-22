/674276/نائب-محافظ-سوهاج-يترأس-اجتماع-لجنة-متابعة-إزالة-التعديات-على-أملاك-الدولة

ترأس أحمد سامي القاضي - نائب محافظ سوهاج، مساءاليوم، اجتماع لجنة متابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك للوقوف على اخر المستجدات، ومتابعة تنفيذ الموجة ١٩، وبحث آلية الانتهاء من تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بحضور اللواء أحمد الشمندي نائب مدير أمن سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وممثلي مديريات الري، والأوقاف، والزراعة، وحماية النيل، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية المختلفة

وأكد نائب المحافظ خلال الإجتماع على المتابعة المستمرة، وتنفيذ القانون بكل حسم للانتهاء من كل الحالات المستهدفة ضمن الموجة ١٩، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج، وجهات الولاية، مشيرا إلى عقد لقاء دوري أسبوعي يوم الأربعاء من كل أسبوع لبحث موقف إزالة التعديات على أملاك الدولة وتقييم عمل اللجنه

ناقش الاجتماع كذلك توصيات اجتماع أمين عام مجلس الوزراء، واجتماع مجلس المحافظين الأخير، وكذلك الكتاب الدوري رقم 1/13 بتاريخ 2 يناير الجاري، كما ناقش التعليمات الصادرة عن اجتماع لجنة إنفاذ القانون، واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة الخميس الماضي، حيث أكد الاجتماع على الاستمرار في تنفيذ الإزالات على التعديات والتعامل معها بشكل فوري وحاسم

يذكر أن لجنة متابعة إزالة التعديات، التي أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قرارا بتشكيلها برئاسة نائب المحافظ تختص بمتابعة ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية والري، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنهاء كافة التعديات على المجاري المائية، وأملاك الري، بالإضافة إلى دورها في إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بكافة التعديات، ووضع الحلول المناسبة والغير تقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أراضي الدولة

توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرية "عنيبس" بجهينة

على جانب اخر في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية بجميع قرى المحافظة، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي بقرية عنيبس، بالتعاون مع شركة غاز الأقاليم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجارية بمختلف القطاعات للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات.

وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة أن أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقرية عنيبس تتم بثلاث قطاعات، وهي التي تم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي بها، لافتا إلى أنه سيتم وصول الغاز الطبيعي للمنازل خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا على المتابعة المستمرة للمشروع.