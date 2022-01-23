ماجدة موريس تدافع عن فيلم «أصحاب ولا أعز»: «يناقش قضايا مهمة»

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علقت الناقدة ماجدة موريس على حملة الهجوم التي تعرض لها فيلم منى زكى الذي حمل عنوان " أصحاب ولا أعز" حيث وجهت له العديد من الانتقادات من قبل الجمهور.

دوت الخليج يرصد تعليق الناقدة ماجدة موريس على فيلم «أصحاب ولا أعز»

ماجدة موريس توضح القضايا التى يتداولها الفيلم

وصرحت ماجدة موريس بمداخلة الهاتفية، لتدافع عن فيلم "أصحاب ولا أعز"، بأن قصة الفيلم موجود فى كل مكان فى العالم، وكانت يستهدف أن أجهزة التكنولوجيا سبب رئيس فيما يشهده العصر".

وأضافت: " الناس بتتكلم عن المثلية ما هى موجودة فى كل مكان، كما خلع منى زكى لملابسها تفصيلة صغيرة بما يشهده العصر ليه نقف عندها، أحنا نختار الاعمال التى نريد أن نشاهدها، بس ما نمنعش الأعمال دى".

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم "أصحاب ولا أعز"

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.