/674279/ميدو-بعض-لاعبي-الزمالك-لا-يشعرون-بنعمة-ارتداء-القميص-الأبيض
تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، ضمن لقائات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا" : "كل التحية لغزل المحلة ومدربه عبد الحميد بسيوني بعد ثلاثية الزمالك، فهو مدرب كبير وأدار اللقاء بذكاء شديد، وتفوق على الزمالك أداء ونتيجة".
وأضاف: "تصريحات كارتيرون مخاطرة كبيرة لأنه سيخسر لاعبي الفريق، لا يصح أن يخرج بمثل هذه التصريحات لأن بعض اللاعبين سيقعوا نفسياً".
هجوم ميدو على بعض لاعبي الزمالك
وزاد: "من الواضح أن بعض لاعبي الزمالك لا يشعرون بنعمة ارتداء القميص الأبيض، فيوجد أكثر من لاعب يلعب بدون روح ولا غيره على قميص نادي الزمالك".
وأردف: " في 60 مليون زملكاوي مكنوش يستاهلوا الأداء ده، لابد من تعيين مدير كرة قوي الشخصية مع كارتيرون".
وحقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.
هجوم فاروق جعفر على كارتيرون
تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، حول خسارة القلعة البيضاء أمام غزل المحلة بنتيجة 3/0، ضمن الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.
وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية على قناة “أون تايم سبورتس”: " كارتيرون عمل ماتشات لا تليق بالزمالك، هو مش عارف عايز ايه من البطولة ولا بيلعب بالناشئين يستفاد منهم ولا بيلعب على البطولة"
وأضاف: "لا يليق لنادي الزمالك أن يخسر من غزل المحلة بمثل تلك النتيجة الكارثية، وكارتيرون بيلاعب الناشئين في ظروف صعبة في اللقاء".
وزاد: " مستوى الزمالك بينزل مع كارتيرون مش بيطلع، الفريق فائز بالدوري الموسم الماضي ومستواه كان مرتفع، حالياً المستوى في النازل من مباراة لأخرى".
وأختتم قائلاً: " يجب على مجلس إدارة الزمالك عقد جلسة هامة مع كارتيرون لمناقشته حول الأداء والفكر الذي يطبقه كارتيرون في بطولة كأس الرابطة".
وحقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.
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