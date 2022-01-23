أحمد حلمي يتجاهل التعليق على«أصحاب ولا أعز» لـ منى زكي.. فهل لديه تحفظ؟

/674280/أحمد-حلمي-يتجاهل-التعليق-علىأصحاب-ولا-أعز-لـ-منى-زكي-فهل-لديه-تحفظ

منذ طرح فيلم «أصحاب ولا أعز» على منصة «نتفليكس» لم تهدأ الأمور من حولنا، فوجهت له الكثير من الانتقادات اللازعة وشُن عليه هجومًا واسعًا وبالأخص بطلة العمل منى زكي بعد تخليها عن ملابسها الداخلية بإحدى المشاهد.

دوت الخليج يرصد السر وراء تجاهل الفنان أحمد حلمي التعليق على فيلم «أصحاب ولا أعز» بطولة منى زكي.

تجاهل أحمد حلمي التعليق على فيلم «أصحاب ولا أعز»

ولكن الغريب في الأمر أن الفنان أحمد حلمي زوج منى زكي لم يدافع عنها أو يشيد بدورها، مثلما فعل البعض عن طريق استوري أو منشور، فهل هذا ما يسمى بهدوء ما قبل العاصفة؟ أم أنه قد يكون تفاجئ بجرأتها ولم يتوقع أن ما في السيناريو سيجسد بتفاصيله وبالتالي لديه تحفظ واعتراض.

هذا وأنه فى أول تحرك برلمانى ضد فيلم أصحاب ولا أعز، بطولة منى زكى واياد نصار، وعدد من الفنانين، والمعروض على منصة نت فيلكس، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب ببيان عاجل، الى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، ضد الفيلم وصناعه.

فيلم أصحاب ولا أعز يحرض على المثلية الجنسية

وقال النائب مصطفى بكرى، فى البيان العاجل ان فيلم أصحاب ولا أعز، يحرض على المثلية الجنسية وابخيانة الزوجية، وهذا يتنافى مع قيم وأعراف المجتمع المصرى.

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

ينتمي فيلم «أصحاب ولا أعز» لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم «أصحاب ولا أعز» يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ«الإباحية» وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

انتقادات لاذعة لمنى زكي بعد طرح فيلم «أصحاب ولا أعز»

وجاءت بعض تعليقات الجمهور عليها، على النحو الآتي: «الفيلم مش حلو، ولا يراعي ثقافتنا وعاداتنا، أنا إسف بس فيلم سيء جدًا، فيلم غير ثقافتنا ومش عارف عايز توصلونا لفين، غير لائق بيكي وبمجتمعنا أول ماحبلكيش عمل».

وعلق الآخر: "فيلم مقزز ومقرف.. مش عارف عايزين تروحوا بينا على فين".