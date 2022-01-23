/674281/موسيماني-يشيد-بشباب-الأهلي-لم-نخسر-خلال-3-مباريات

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أداء فريقه خلال مواجهات كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب موسيماني على حسابه الشخصي على "تويتر": "عندما لا يتوفر لديك 18 لاعبا كبيرا للمشاركة في كأس الرابطة انتهى بنا الأمر باستخدام فريق الشباب الذي لا يمتلك الخبرة".

وأكمل: "ويا لها من مفاجأة أن هذا الفريق لم يخسر بعد 3 مباريات ضد فرق الدوري الممتاز، الإشادة الكاملة والفضل للشباب الشجعان".

ويحتل الأهلي المركز الخامس بمجموعته برصيد 3 نقاط، بعدما تعادلوا في الثلاثة مباريات بكأس الرابطة المصرية.

وقرر موسيماني الدفع بعدد كبير من اللاعبين الناشئين، في ظل غياب أكثر من لاعب للإنضمام للمنتخب، وبعض الإصابات التي ضربت الفريق.

أول تعليق من صلاح محسن لاعب الأهلي بعد إجراء جراحة في «مشطية القدم»

خضع صلاح محسن لاعب النادي الأهلي صباح اليوم السبت، إلي عملية جراحية لجراحة تثبيت مشطية، وذلك في أحد مستشفيات القاهرة، حيث كان يعاني من كسر في مشطية القدم.

ونشر صلاح محسن عبر حسابة الشخصي"فيس بوك" صورة له بعد إجراء العملية الجراحية وعلق" الحمدلله".

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب

سجل المقاولون العرب الهدف الوحيد والأول في المباراة في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق محمد حمدي زكي، من خلال ركلة جزاء.

وسجل النادي الاهلي هدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء، عن طريق زياد طارق، من خلال كرة عرضية من محمد أشرف لاعب فريق الأهلي من جهة اليسار قابلها زياد طارق برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى منتصف المرمى.

وأهدر النادي الأهلي ركلة جزاء في المباراة عن طريق عمار حمدي، بعد تسديدة ضعيفة في منتصف المرمى، والتي تمكن منها الحارس بكل سهولة.

وتعرض محمد محمود لاعب خط الوسط في النادي الأهلي، للإصابة أثناء أحداث المباراة، في الدقيقة الـ 21، وخروجة من المباراة، ودخول أحمد أشرف أحمد.

وجاء من بعده خروج حسام حسن، في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، بعد تعرضة للإصابة في اللقاء، ودخول أحمد سيد غريب بديل له في المباراة.