/674283/أمير-مرتضى-عن-التجديد-لـ-مصطفي-فتحي-لسنا-تحت-أمر-أي-لاعب

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم لنادي الزمالك، حول فشل صفقة انتقال مصطفى فتحي للتعاون السعودي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورتس ببرنامج "ملعب اون" : "مصطفى فتحي هو من طلب الرحيل عن الزمالك، وتم عرض الأمر على الإدارة والجهاز الفني ليوافقوا في الأخير بسبب رغبة اللاعب".

وأضاف: " حدثت أزمة مع نادي التعاون السعودي، لأنهم كان ليس لهم رغبة في الكشف عن قيمة الصفقة، ولكنهم لم يطلبوا منا ذلك، والأزمة التي حدثت نحن ليس طرف فيها، لذلك توقفت صفقة مصطفى فتحي".

وأكمل: " إذا طلب مصطفى فتحي أن يجدد تعاقده مع الزمالك سندرس الأمر وفقاً لإحتياجتنا، لسنا تحت أمر أي لاعب يرحل أو يجدد تعاقده وقتما يريد”.

مرتضى منصور يعرض 2 لاعيبة للبيع وقرارات صارمة ضد كارتيرون

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فرض غرامات كبرى، على لاعبي نادي الزمالك عقب الخسارة أمام غزل المحلة بنتيجة 3/0.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك خصم 250 ألف جنية من كل لاعب في الفريق الأول، مع خصم نصف شهر من كارتيرون وجهازه الفني.

بجانب الإستغناء عن خدمات ثنائي من الفريق بسبب مستواهم السئ كما وصف، ولكن لم يعلن عن اسمائهم.

وحقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

هجوم فاروق جعفر على كارتيرون

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، حول خسارة القلعة البيضاء أمام غزل المحلة بنتيجة 3/0، ضمن الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية على قناة “أون تايم سبورتس”: " كارتيرون عمل ماتشات لا تليق بالزمالك، هو مش عارف عايز ايه من البطولة ولا بيلعب بالناشئين يستفاد منهم ولا بيلعب على البطولة"

وأضاف: "لا يليق لنادي الزمالك أن يخسر من غزل المحلة بمثل تلك النتيجة الكارثية، وكارتيرون بيلاعب الناشئين في ظروف صعبة في اللقاء".

وزاد: " مستوى الزمالك بينزل مع كارتيرون مش بيطلع، الفريق فائز بالدوري الموسم الماضي ومستواه كان مرتفع، حالياً المستوى في النازل من مباراة لأخرى".

وأختتم قائلاً: " يجب على مجلس إدارة الزمالك عقد جلسة هامة مع كارتيرون لمناقشته حول الأداء والفكر الذي يطبقه كارتيرون في بطولة كأس الرابطة".

وحقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.