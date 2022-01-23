/674282/محمد-تاج-الدين-يكشف-معلومات-جديدة-عن-متحور-أوميكرون-وزيادة-الإصابات-متوقعة

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن كيفية تعامل الدولة مع زيادىة الاصابات بفيروس كورونا، موضحا انه على الرغم الاعداد في الإصابات، إلا ان التعامل يعد جيد بشك لما هناك تعامل جيد مع الأعداد المصابة من عمل عزل للحالات المصابة خاصة مع التزامن بفترة الامتحانات بالمدارس والجامعات.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديديـ والمذاع على فضائية أون، منوها أن صحة الطلاب هامة ولها الالولية الكاملة حيث يوجد متابعة دقيقة للوضع الوبائي الحالي وحتى هذه اللحظة التعامل جيد مع الاصابات حيث سترافب اللجنة العليا لادارة الازمة، وضع الاصابات خلال اجازة نصف العام والتي تبلغ 15 يوم.

محمد تاج الدين يكشف معلومات جديدة عن متحور أوميكرون.. وزيادة الاصابات متوقعة

ولفت أن متحور أوميكرون سريع الانتشار ويعدي ما يقرب من 14 شخص، اما الانلفونزا تعدي ما يقرب من 3 إلى أربع أشخاص، موضحا ان أعراض أوميكرون أقل بكثير من التحورات السابقة، ولكن أعراضه تشبه كثيرا أعراض الانلونزا.

زيادة الاصابات امر متوقع

وعن اسباب وزيادة الاصابات، قال تاج الدين، أنه يوجد زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، مشيرا إلى ان هذ الأمر متوقع مع وجود متحور أوميكرون سريع الانتشار .