/674285/ثلج-وامطار-ورياح-شديدة-ماذا-ينتظر-المصريين-هذا-الأسبوع

تحدث الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، عن انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد هذه الفترة منذ ما يقرب من اسبوهين، موضحا أننا في صدد اقبال على اسبووع من الطقس البارد بكافة ارجاء الجمهورية.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على برنامج من مصر المُذاع عبر فضائية سي بي سي، متوقعا سقوط أمطار وثلوج يصاحبها رياح شديدة، منوها أن هذا الامر طبيعي لاننا في صدد شهر الشتاء والذي يكون به امطار وبرودة بالجو اضافة إلى الرياح الشديدة.

ثلج وامطار ورياح شديدة.. ماذا ينتظر المصريين هذا الأسبوع

وعن سقوط الأمطار على السواحل الشمالية،قال احمد عبد العال أنه الفرص ستكون غداً أكثر من الأيام القادمة، حيث أمطار متوسطة على السواحل الشمالية للوجه البحري، بينما تكو أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

دامت أسبوعين ومستمرة حتى هذا الوقت

هذا وتحدثت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الاحوال الجوية للطقس، واسباب الانخفاض المستمر لدرجات الحرارة لفترة دامت اكثر من أسبوعين.

جاء ذلك خلال مداخلاة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي، عبر فضائية الحدث، مضيفة:" احنا في الاسبوع الثاني من انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي الاحساس العام للمواطنين هو البرد الشديد، اضافة إلى ان الكتل الهوائية القادمة من شرق اوربا الجافة هي التي تجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة، موضحة أن هذه الكتل تمر على البحر المتوسط.

معلومات صادمة حول موجة الطقس البارد

ونوهت:" احنا محميين بالبحر المتوسط لانه يؤثر عليها ويجعلها معتدلة إلى حد ما، متوقعة ان يكون الطقس بارد على اغلب محافظات مصر، وشديد البرودة في الليل، حيث الوصول إلى 5 درجات مئوية حتى الجمعة القادمة.

وتابعت ان بعض الايام سيكون هناك رياح وهو ما سيزود الاحساس العام بالانخفاض الكبير في درجات الحرارة.