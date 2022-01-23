/674286/الرئيس-السيسي انا-مسئول-عن-إحياء-100-مليون-نفس-والحفاظ-عليهم-ليس-باليسير-فيديو

دوت الخليج

قال الرئيس السيسي، أن مصر دولة تسعى بإصرار وعزيمة قوية جدا من اجل التقدم والتحضر في كافة المجالات والجهد الذى بذل في مصر خلال الـ 7 سنوات السابقة هو خير دليل على حتى يتم توفير حياة كريمة .

الرئيس السيسي: مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون إنسان فقير

واشار الرئيس السيسي ، إن مصر أطلقت مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون إنسان فقير في مثر، بتكلفة 700 مليار جنيه في 3 سنوات لتغيير حياة الناس في كافة المجالات في التعليم والصحة والصرف الصحي والطرق والري وفي كل شيء .

الرئيس السيسي :نحن قيادة سياسية تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه

وقال الرئيس السيسي ، نحن قيادة سياسية تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه، وانا مسئول عن أحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم وهذا ليس باليسير .