/674286/الرئيس-السيسي انا-مسئول-عن-إحياء-100-مليون-نفس-والحفاظ-عليهم-ليس-باليسير-فيديو
قامت مبادرة حياة كريمة بعرض فيديو ظهر من خلاله توزيع هدايا الرئيس علي الأسر في مختلف المحافظات.
دوت الخليج
قال الرئيس السيسي، أن مصر دولة تسعى بإصرار وعزيمة قوية جدا من اجل التقدم والتحضر في كافة المجالات والجهد الذى بذل في مصر خلال الـ 7 سنوات السابقة هو خير دليل على حتى يتم توفير حياة كريمة .
الرئيس السيسي: مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون إنسان فقير
واشار الرئيس السيسي ، إن مصر أطلقت مبادرة تستهدف تحسين حياة 60 مليون إنسان فقير في مثر، بتكلفة 700 مليار جنيه في 3 سنوات لتغيير حياة الناس في كافة المجالات في التعليم والصحة والصرف الصحي والطرق والري وفي كل شيء .
الرئيس السيسي :نحن قيادة سياسية تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه
وقال الرئيس السيسي ، نحن قيادة سياسية تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه، وانا مسئول عن أحياء 100 مليون نفس والحفاظ عليهم وهذا ليس باليسير .
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