الجيش المصرى فى عهد السيسى.. الأول عربيا والـ12 عالميا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويمتلك الجيش المصرى 250 طائرة مقاتلة و11 طائرة مهام خاصة و304 مروحية عسكرية، و930 ألف جندى، و11 ألف مدرعة و3735 دبابة وحاملتى مروحيات و16 سفينة مقاتلة و8 غواصات. ويعتمد الترتيب على "مؤشر القوة" الذى يحدد الموقع لكل دولة على أساس تقييمات تركز على أكثر من 50 عاملا يضمن جاهزية القوات المسلحة.

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