8 سنوات من الإنجاز.. التنمية الاقتصادية فى عهد السيسى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتم فى عهد الرئيس السيسى إنشاء 8 مطارات جديدة، وإنشاء 26 مركزا سياحيا، وإنشاء 22 مدينة صناعية، واستصلاح 4 ملايين فدان. كما شملت مشروع طرق عملاق أطوالها بلغت 4800 كيلومتر، وإنشاء 3 محطات توليد كهرباء، والمجلس الأعلى للاستثمار، ومحور تنمية قناة السويس. ويشمل المشروع القومي للطرق، وفقا لبيانات رسمية، إنشاء 7000 كم طرق جديدة منها 2600 كم في الصعيد ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم منها 12600 كم في الصعيد، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق رئيسية منها 4000 كم في الصعيد وحيث تبلغ إجمالي التكلفة 295 مليار جنيه منها 120 مليار جنيه لمشروعات الصعيد.

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