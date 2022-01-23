8 سنوات من الإنجاز.. السيسى قائد نهضة مصر الحديثة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتميزت فترة حكم الرئيس السيسى، بإطلاق المشاريع القومية العملاقة ليس فقط فى مجال التنمية الاقتصادية، بل أيضا فى مجالات البنية التحتية، والتنمية البشرية، والتنمية المجتمعية. واستهدفت المشروعات التى نفذها الرئيس السيسى، مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية، إلى جانب أنه تم سداد 11 مليار دولار ديون خارجية و4 مليارات دولار لشركات البترول.

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