محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروعات خدمية بالغردقة احتفالا بالعيد القومى

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، عددا من المشروعات الخدمية فى مختلف القطاعات بمدينة الغردقة، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ 52 والذى يواكب ذكرى معركة شدوان فى 22 يناير عام 1970.





وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم السبت، أن المحافظ افتتح موقف الأقاليم بمدينة الغردقة بعد تطويره وتجديده؛ حيث شملت عملية التطوير بالموقف؛ إعادة تأهيل أماكن انتظار السيارات؛ مع رصف داخلى للموقف وتخطيط لتسهيل الحركة بداخله؛ وعمل إضاءة كاملة بكشافات الليد؛ وإنشاء دورات مياه؛ وأماكن استراحة مجهزة للركاب.

وأوضح عمرو حنفى، أن عملية التطوير تأتى ضمن مخطط المحافظة فى الارتقاء بالشكل الجمالى للمدينة الساحلية؛ كذلك خدمة لأبناء البحر الأحمر والعاملين بها من المحافظات الأخرى وكذلك الزوار؛ لافتا إلى أنه تم تركيب لافتات للأجرة التعريفية للركوب لمنع التلاعب؛ مع تشديد الرقابة على الحركة داخل الموقف.

وتضمن الافتتاح؛ سوق الخضروات والفاكهة بمنطقة إسكان الروضة البديلة للعشوائيات؛ ويضم السوق 22 من المحال التجارية ذات المظهر الحضارى وبتخطيط مناسب تيسيرا على أهالى المنطقة فى شراء احتياجاتهم اليومية؛ وهذا المشروع بلغت تكلفته 6 ملايين جنيه وتم تمويله من صندوق التنمية الحضرية.

كما تم افتتاح؛ ملعبين خماسيين لكرة القدم داخل نطاق مشروع إسكان الروضة لخدمة شباب لمنطقة فى ممارسة الرياضة؛ وأوضح المحافظ أن منطقة إسكان الروضة البديلة للعشوائيات عبارة عن 30 عمارة سكنية تضم 600 وحدة، و250 بيتا بإجمالى 850 وحدة سكنية ومنزل؛ بتكلفة 230 مليون جنيه.

وافتتح المحافظ مدرسة الشهيد حسين سعيد بعد تطويرها وتجديدها؛ حيث تم عمل إحلال وتجديد كامل بواقع 32 فصلا دراسيا يستوعب 1280 طالبا من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائى.

كما افتتح المحافظ؛ بافتتاح 3 عمارات سكنية تابعة لمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم موارد المحافظة واستغلال أصول الدولة غير المستغلة؛ حيث كانت هذه الوحدات عبارة عن استراحات متهالكة وغير مستغلة؛ فقرر المحافظ إعادة بنائها لاستضافة المأموريات الخارجية عن المحافظة لترشيد نفقات الإقامة فى الفنادق وشملت هذه العمارات وحدات سكنية كاملة التشطيب؛ كما تم إنشاء عدد من المحلات التجارية أسفلها لبيعها فى مزايدة علنية.

وشدد المحافظ على أن تعظيم الموارد وحسن استغلال الأصول غير المستغلة فى مختلف القطاعات والهيئات على مستوى الجمهورية من الأهداف الأساسية لرؤية مصر 2030، ومن المنتظر أن يقوم المحافظ غدا وبعد غد بجولات بعدد من مدن المحافظة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمدن رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم.