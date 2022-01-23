صاحب التاكسى المحترق بعد تعويضه: الحياة بدأت من جديد وأشكر الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - وأوضح سليمان حسين أنه خلال أيام سوف يستلم سياراته الجديدة، مضيفا: "الحياة بدأت من جديد بعد ما كنت حاسس إنى ميت..أنا فى دنيا تانية جميلة جداً".

وتابع "سليمان"، خلال لقاء له عبر البث المباشر، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أنه رغم انشغال الرئيس عبد الفتاح السيسى بأمور كثيرة تخص الدولة المصرية إلا أنه لم يغفل عن النظر له وتعويضه عن التاكسى الذى احترق والذى كان يمثل مصدر دخل له ولأسرته.

وأضاف "سليمان"، أن ما حدث له هو كرم من الله عز وجل عليه، واهتمام الدولة به، والحفاظ على عدم قطع مصدر دخله الوحيد، الذى ينفق منه على أسرته ووالدته، وتابع :"أنا كنت شبه ميت ولكن الحمد الله أنا فى حياة جميلة".