مستشار الرئيس يعلق على إمكانية مد إجازة نصف العام بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقال تاج الدين: "ما سوف يحدث بعد إجازة نصف العام يعتمد على الوضع الوبائى الحالي، وحتى هذه اللحظة هناك تعامل جيد مع الإصابات"، مضيفا: "أن إجازة نصف العام 15 يوما، وخلال تلك الفترة تراقب اللجنة العليا لإدارة الأزمة، الوضع لتحديد الخطوة التالية".

وتابع: "أن هناك زيادة كبيرة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا وهذا الأمر متوقع مع وجود متحور "أوميكرون" سريع الانتشار، والذى ينقل الفرد المصاب به العدوى إلى 15 فردا"، مبينا أن أعراض الإصابة به أقل بكثير من التحورات السابقة وتدور فى أعراض تشبه الإنفلونزا.

وأردف قائلا: "إن المتابعات العلمية تؤكد أن اللقاحات تؤثر على متحور أوميكرون؛ والمضاعفات فى هذا المتحور قليلة".