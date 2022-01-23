جدة - نرمين السيد - وعلق الوزير على الفيديو قائلا: "انتهت بحمد الله امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائى فى ثوبه الجديد وأبلى أبناؤنا بلاءً حسنا وتعلموا علمًا نافعا".

وأضاف: "هذا أول تعليق نتلقاه لطالب فى سنة رابعة بعد انتهاء امتحان الترم الاول ولعل هذه تكون نواة جيل جديد قدوتهم العلماء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالب بـ4 إبتدائى يعلق على الامتحانات.. ووزير التعليم: نواة جيل جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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