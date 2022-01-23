وزير التعليم: امتحانات الفصل الدراسى الأول تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة

جدة - نرمين السيد - وأشار شوقي، فى تصريحات تلفزيونية، إلى أن استراتيجية التعليم الفنى تسير على خمسة محاور، تتمثل فى الجودة وتحسين مهارات المعلمين، والمناهج القائمة عن الجدارات والأكاديمية، والتأكد من أن أصحاب الأعمال والصناعة مشاركون فى التعليم الفني.

ولفت إلى أن موقع الوزارة يحوى أسماء كل مدارس التعليم الفني، ويتم الإعلان عن فتح باب القبول فيها ، وهى تقبل أوائل الشهادة الإعدادية، كما ستيم الإعلان عن كتاب "وظائف المستقبل" فى سبتمبر المقبل وسيتم توزيعه على طلبة الصف الأول الإعدادى للفت أنظارهم وزيادة أفكارهم.

وحول فيروس كورونا وتأثيره على التعليم، قال شوقي، إن مصر من أفضل خمس دول تعاملت مع فيروس كورونا فى المدارس.

وشدد على أن الامتحانات تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، داخل كل اللجان على مستوى الجمهورية.

ونوه إلى أن الترم الأول من العام الدراسى حققنا فيه نجاحنا كبيرا، ولدنيا حلول متنوعة للتناول مع كورونا.

وتطرق إلى الفجوة التعليمية التى سببتها كورونا فى العالم أجمع خلال العامين الماضيين استفدنا منها وقمنا بعمل منصات إلكترونية متعددة مع تطوير المناهج.

وأوضح أن كل المعلمين والإداريين تم تطعيمهم وعكفت الدولة على ذلك.