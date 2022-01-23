مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مواجهة ليفربول وكريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات أمم إفريقيا

يخوض منتخب بوركينا فاسو ضد الجابون في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max

تقام مباراة نيجيريا ضد تونس في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يخوض فريق تشيلسي مباراته ضد فريق توتنهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

تقام مباراة فريق أرسنال نظيره بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تقام مباراة فريق ريال مدريد نظيره إلتشي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، عبر قنوات "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

يستضيف فريق باريس سان جيرمان ريمس عبر قنوات "بي إن سبورتس"

حقق غزل المحلة الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 على ستاد "القاهرة"، ضمن مبارات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وشهد الشوط الأول تراجع في الأداء من لاعبي الزمالك، ولم يستطيعوا أن يهددوا مرمى غزل المحلة بالرغم من إستحواذهم على مجريات اللعب، بينما نفذ لاعبوا غزل المحلة مرتدات شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزمالك.

وسجل هدف غزل المحلة الأول هشام نبوي في الدقيقة 35 من تصويبة صاروخية، ثم عزز عبد يحيى بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد خطأ قاتل من المدافع الشاب حسام عبد المجيد.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الزمالك أن يعود في المباراة وأجرى عدة تغييرات بدخول عبد الله جمعة وشيكابالا.

وهدد الزمالك مرمى غزل المحلة بعد صناعة شيكابالا أكثر من فرصة خطيرة للقلعة البيضاء، بجانب أيمن حفني الذين قاموا بتحسين أداء الزمالك عن الشوط الأول، ولكن لم ينجح لاعبوا الأبيض في استغلالها.

وأستغل غزل المحلة المرتدات بشكل مميز وسجلوا الهدف الثالث عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 86 من رأسية متقنة.