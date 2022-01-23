وزير الأوقاف: نشكر الرئيس على رعايته للمؤتمر الـ32 لـ«الشؤون الإسلامية»

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها، عن شكره وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفضله برعاية المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (12 – 13) فبراير 2022 تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية.





وقال وزير الأوقاف، فى بيان له، إن المؤتمر سينطلق في ظل حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدائم على كل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن جميعًا، فحيث تتحقق المواطنة المتكافئة تتحقق التنمية والاستقرار، وحيث تختل أسس المواطنة المتكافئة في أي مجتمع تتداعى أسس التنمية والاستقرار. ويتضمن المؤتمر عددا من المحاور أولها، تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني، والمحور الثاني : مشروعية الدولة الوطنية، والمحور الثالث : ضوابط عقد المواطنة، والمحور الرابع : عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات. وأضاف وزير الأوقاف قائلا أما المحور الخامس: التسامح الديني، والمحور السادس: مكانة المرأة في الدولة الوطنية، والمحور السابع : عقد المواطنة والحماية الاجتماعية، والمحور الثامن : عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي، والمحور التاسع : التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي. وسيعقد المؤتمر بمشاركة نخبة واسعة من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والكتاب من مختلف دول العالم.

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