طلاب 2 ثانوى يبدأون اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - تنطلق اليوم الأحد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثانى الثانوى العام ورقيا فى المدارس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء الطلاب الاختبارات.





وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب الذى يثبت إصابته بكورونا يتم تأجيل الامتحان لما بعد الفصل الدراسى الأول ويمنح الطالب الدرجة الفعلية فى المادة. ويؤدى الطلاب يوم الأحد 23 يناير امتحان العربى والتطبيقات الرياضية والجغرافيا، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 25 يناير امتحان الإنجليزى. كما يمتحن الطلاب يوم الأحد 30 يناير الجبر وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة والمنطق، ويوم الثلاثاء 1 فبراير اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ، كما يمتحن الطلاب يوم الخميس 3 فبراير امتحان الكيمياء وعلم النفس.

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