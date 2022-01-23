وزير الخارجية يلتقى رئيس مجلس الشورى العُماني

إلتقى وزير الخارجية سامح شكري رئيس مجلس الشورى العُماني الشيخ خالد المعولي، ويبحث مع المسئول العُماني سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين البلدين الشقيقين بما يُسهم في مواصلة دفع أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

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