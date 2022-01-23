القوى العاملة: صرف 1.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - صرفت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، منحا لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا واقتصاديا تمثلت فى: 108 منح مولود جديد بإجمالى 217 ألف جنيه، و40 منحة زواج بمبلغ 120 ألف جنيه، و12 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 24 ألف جنيه.





كما صرفت المديرية 3 منح وفاة عامل لـ 3 أسر بإجمالى 30 ألف جنيه، و2000 جنيه لعمل عملية جراحية صغرى لعامل، فضلا عن صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 3049 عاملا من المسجلين بإجمالى مليون و224 ألفا و500 جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة مليون و617 ألفا و500 جنيه لـ 3213 عاملا من المسجلين.

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى أن المديرية عينت 8389 شابا، منهم 115 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 26368 شابا منهم 280 "قادرون باختلاف"، وتوفير 1747 فرصة عمل، واستخراج 2732 شهادة قياس مستوى المهارة، و2697 رخصة مزاولة الحرفة.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت فى مجال تراخيص عمل الأجانب، 167 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 118 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير المديرية، فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضى، أن المديرية تلقت 1102 شكوى، منها 150 شكوى تم تسويتها وديا، وإحالة 228 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 134 شكوى، وإحالة 91 شكوى لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 499 شكوى تحت البحث والدراسة .

وأكد أنه فى مجال التفتيش العمالى أجرت المديرية تفتيشا على 348 منشأة دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 505 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 683 شكوى، وتسوية 385 شكوى منها، وتبقى 298 شكوى تحت البحث والدراسة، مشيرا إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية انتهى التفتيش على 182 منشأة، وإعادة التفتيش على 356 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر سلامة وصحة مهنية، مؤكدا شن 44 حملة تفتيشية، وعمل قياسات ميدانية لـ 63 منشأة، وبحث 3 شكاوى، فضلا عن عقد 15 ندوة توعية.