وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد أنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليا من دون رسوم أو مقابل مالى إلى 31 يناير الجارى.
وأشار الملحق العمالى وليد عبدالرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، إلى أن المديرية العامة للجوازات شددت على أن العمل يجرى على التمديد آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى، ولا يتطلب مراجعة إدارات الجوازات.
وقال الملحق العمالى بجدة إن "الجوازات السعودية" أفادت بأنه سيتم تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة فى الدول التى يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشى فيروس كورونا فيها، إلى 31 يناير الجارى، باستثناء الذين استكملوا تلقى جرعات لقاح كورونا داخل السعودية قبل مغادرتهم لها، كما سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج السعودية، من الدول التى يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشى كورونا فيها، ليكون إلى التاريخ أعلاه.
وأوضح أن مدة تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، و90، و120 يوما)، تكون صلاحيتها 3 أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو "عودة قبل..." فتحسب من تاريخ الإصدار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيهات عاجلة من وزير القوى العاملة حول تأشيرات وإقامات المصريين بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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