متابعة السيسى لموقف مشروعات الأمن الغذائى والزراعة يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - من جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان "أحدث النظم والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائى.. السيسى: سرعة تنفيذ مجمع «قها وإدفينا».. وزيادة زراعات الزيتون.. وتعظيم المخزون السمكى"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضغط الجدول الزمنى لتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائية «قها وإدفينا»، ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائى، بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية، وكذلك التصدير، أخذا فى الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التى سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات التى تضم سلسلة مصانع غذائية، من ضمنها مجمع صناعات «سايلو فودز».

وأضافت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى قطاع الأمن الغذائى والزراعة على مستوى الجمهورية.

وشهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون فى مصر، بما فيها الإنتاج الكلى وحجم التصدير على مدى السنوات الماضية، فضلا عن أهم الأصناف المزروعة فى مصر، وتوزيعها الجغرافى على مستوى المحافظات، وكذلك محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون، وزيادة صادراته.

ووجه الرئيس بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، للتوسع فى المساحات المزروعة، إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق، لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلى.

كما تم استعراض المشروع القومى للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشكلات الزراعة التقليدية، وذلك من خلال ترشيد استخدام الأسمدة والبذور، وتسهيل استخدام نظم الرى الحديثة، لترشيد استخدام المياه، وتيسير تطبيقات الميكنة فى الزراعة من أجل تقليل تكاليف الإنتاج، والحد من الفاقد الناتج من الحصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع.

ووجه الرئيس بتوفير جميع المتطلبات اللازمة للتوسع فى زراعة القصب بالشتل، خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الرى الحديثة فى المساحات المزروعة بالشتل، وذلك بالتوازى مع تكثيف حملات التوعية، لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل، المتمثلة فى زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف.

أما صحيفة "الجمهورية"، فقالت - تحت عنوان "السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الأمن الغذائى والزراعة " - إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استعرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى قطاع الأمن الغذائى والزراعة على مستوى الجمهورية.. حيث اطلع على الموقف التنفيذى لمجمع الصناعات الغذائية «قها وإدفينا» والذى يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا، وبتكلفة استثمارية حوالى 5،5 مليار جنيه، وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيضم المجمع 9 مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة.

فيما قالت صحيفة الأخبار - تحت عنوان "انطلاق خطة تحويل بطاقات المعاشات الزرقاء الى كارت ميزة" - إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، اعلنت عن الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة -البطاقة الزرقاء- إلى بطاقات كارت ميزة مجانا وذلك لقرب انتهاء صلاحيتها وضمن خطة التحول للشمول المالى برعاية البنك المركزى.

وأشار جمال عوض، رئيس الهيئة، إلى أنه يمكن للقائم بالصرف "بالبطاقات الزرقاء" التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة الرقم القومى وصورة ضوئية منها يدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزة دون تحمل اية أعباء مالية وكذلك يمكنهم التوجه لاى فرع من فروع البنوك العاملة فى مصر وفتح حساب جار وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

وأوضح أنه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملى البطاقات الزرقاء التوجه إلى أى فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصى لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف.

وقال عوض إنه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقا للكثافات العددية، حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفة الى ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى عشر محافظات والتى بدأت اعتبارا من الشهر الجارى ولمدة ثلاثة أشهر وتنتهى فى مارس القادم وهى محافظات «السويس- الإسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء - البحر الأحمر - مرسى مطروح - الوادى الجديد - الأقصر - أسوان».

وعن المرحلة الثانية، أوضح عوض أنها بدأت من يناير ولمدة أربعة أشهر حتى نهاية إبريل وتشمل 8 محافظات وهى «كفر الشيخ - دمياط - المنوفية - القليوبية - الفيوم - بنى سويف - المنيا - قنا». أما القائمون بالصرف من ساكنى باقى المحافظات على مستوى الجمهورية فلديهم فرصة لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزة مجانا من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجارى وحتى نهاية مايو القادم.. وأكد ان البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.

من جانبها، قالت صحيفة "المصرى اليوم" تحت عنوان "خطة لرفع كفاءة العاملين بالادارة المحلية فى الصعيد خلال 3 سنوات"، إن وزارة التنمية المحلية تستهدف رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية فى محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتعاون مع عدد من الجهات الخارجية على رأسها اتحاد البلديات الهولندية لتوفير تدريب وتأهيل للعناصر البشرية، إذ يعتبر استشارى دعم التنفيذ فى برنامج للتنمية المحلية بصعيد مصر لتقديم الدعم الفنى.

وأوضح محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية خلال استقباله وفدا من البنك الدولى برئاسة مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، أن الوزارة تسعى لإيجاد كوادر قادرة على العمل اللامركزى والتخطيط المحلى والإقليمى بشكل جيد على مستوى القرى والمدن والمراكز: بما يحقق رضا المواطنين وتعزيز سبل المشاركة المجتمعية لهم فى اختيار المشروعات المنفذة.

وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا حقق نجاحات كبيرة مؤخرا، لافتا إلى أن البرنامج يدعم تطبيق اللامركزية، وقابل للتكرار فى محافظات الصعيد؛ لتمكينها من إدارة عملية التنمية على المستوى المحلى سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية.