/674271/تحرك-هام-من-البرلمان-بشأن-ضم-حلايب-وشلاتين- اليوم

تشهد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي نور علي، بشأن ضم مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد للشبكة القومية للكهرباء بمحافظة البحر الأحمر كما تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم دفع مقايسة الكهرباء وتركيب عداد كهرباء بمدرسة أجهور الصغرى للتعليم الأساسي بمحافظة القليوبية.

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وبلجنة الزراعة تشهد استعراض استراتيجية تنمية قطاع الثروة السمكية ودور الوزارات المعنية في النهوض بهذا القطاع وحماية وتنمية البحيرات وجهود المراكز العلمية والبحثية في هذا الشأن واستكمال طلب الإحاطة المقدم من محمد سعد الصمودي، بشأن المطالبة بتشكيل لجنة علمية للتعرف على الأسباب العلمية لمعاناة السواحل المصرية وخاصة ساحل البحر المتوسط من انخفاض معدلات الإنتاج السمكي في ظل ارتفاع أعداد الصيادين مما يضطرهم إلى اللجوء للصيد خارج المياه الإقليمية.

أيضا تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من رزق راغب، بشأن امتناع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن إصدار خطابات للشهر العقاري للسير في إجراءات تسجيل الأراضي المباعة بالمزاد العلني بمحافظة الإسكندرية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من سامى سليم، بشأن المطالبة بتطوير حلقة السمك بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية بشكل لائق لخدمة صيادي البحيرات.

تحرك هام من البرلمان بشأن «ضم حلايب وشلاتين» اليوم

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،وذلك لدعم جهود تنفيذ النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية.

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والذى يهد ف ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

ويوم الاثنين تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. والذي يهدف إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.