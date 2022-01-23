/674265/البرلمان-يناقش-إنشاء- مدينة-عالمية-بالساحل-الشمالي-لبحيرة-قارون
تشهد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن انشاء مدينة عالمية متكاملة متعددة الأنشطة سكنية، ترفيهية، إدارية، تجارية، سياحية، على ضفاف الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم إلا أنه تم رفض وزارة البيئة على هذا المقترح المقدم على الرغم من موافقة وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات بالمحافظة.
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كما تشهد اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة ومن ضمنها التعاقد مع شركات النظافة والتجميل لتتولى أعمالها وتوفير الإمكانات المطلوبة للقضاء على أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
البرلمان يناقش إنشاء مدينة عالمية بالساحل الشمالي لبحيرة قارون
ووجهت اللجنة الدعوة لحضور وزيرة البيئة، د. ياسمين فؤاد، للرد على طلبات الإحاطة، وخاصة أن الطلب المقد من النائب عماد سعد حمودة، تضمن انشاء مدينة عالمية متكاملة متعددة الأنشطة سكنية، ترفيهية، إدارية، تجارية، سياحية، على ضفاف الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم إلا أنه تم رفض وزارة البيئة هذا المقترح المقدم على الرغم من موافقة وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات بالمحافظة.
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