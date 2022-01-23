/674297/أمين-الهنيدي-سيطر-عليه-هواجس-الوفاة-وعراف-أهلك-حياته

أمين الهنيدي، ممثل مصري من السبعينات والثمانينات، اشتهر بوجه الضاحك، وأدواره الكوميدية التي لا مثيل لها، ولكن هل تعرف أن ذلك الجوع الذي لطالما عمل على إسعاد كل بيت في مصر، دخل في نوبة إكتئاب شديدة، جعلته تتوقف عن الفن، وتسبتت في وفاته؟، هذا ما سنرصده خلال التقرير التالي.

دوت الخليج يستعرض في ذلك السطور معلومات تعرفها لأول مرة عن أمين الهنيدي

مولده

ولد الهنيدي في ١ أكتوبر من عام 1925 بمدينة المنصورة، وظهرت موهبته الفنية وهو طفل صغير حيث برع آنذاك في تقليد وغناء مونولوجات الفنان الراحل إسماعيل يس وثريا حلمي.

فرقة الريحاني بداية هنيدي

في عام 1939 انضم إلى فرقة الريحاني التي قدم معها مسرحية واحدة، ثم سافر إلى السودان عام 1954 في مهمة عمل رسمية وهناك التقى الفنان محمد المصري الشهير بـ"أبو لمعة" وكونا معًا فرقة مسرحية بالنادي المصري بالخرطوم.

هنيدي نحو الاحتراف

بدأ مشوار هنيدي نحو الاحتراف الفني بعدما التقى بالفنان عبد المنعم مدبولي، حيث اشترك معه في تقديم البرنامج الإذاعي الشهير "ساعة لقلبك"،ثم انضم بعدها إلى فرقة الفنانة "تحية كاريوكا".

رصيد هنيدي من الفن

وبلغ رصيد هنيدي من الفن مسرح وتمثيل، العديد من الأعمال الخالدة والمبهجة، ففي المسرح، عددًا من الأعمال المسرحية المتميزة، أشهرها، "لوكاندة الفردوس"، "المغفل"، "شارع البهلوان"، "شفيقة ومتولي"، "جوزين وفرد"، "أصل وصورة"، "عبود عبده عبود"، و"عائلة سعيدة جدًا".

وكان أول أدواره بالسينما عام 1961 من خلال فيلم "الأزواج والصيف"، وبلغ رصيده السينمائي ما يقرب من 40 فيلمًا، أشهرها "شنطة حمزة"، و"غرام في الكرنك".

هنيدي تسيطر عليه هواجس الوفاة

وبعد النجاح الذي حققه هنيدي طوال مسيرته الفنية، سيطر عليه هواجس الموت، وبدأ في التنقل بين الدكاتره لكنهم لم يكشفوا مرضه.

عراف يُهلك حياة هنيدي

وفي أحد الليالي، ذهب هنيدي لعراف ليفجأه بأنه سيصاب بمرض خطير ومن المقرر أن ينهي حياته.

ومن هنا بدأ مسيرة هنيدي في الانتهاء، فاثرت صدمة مرضه التي تلقاها من العراف في نفسيته، لينصدم مرة أخرى في بداية الثمانينات بتحول كلام العراف لحقيقه، فأصيب هنيدي بمرض سرطان المعدة، وبدأت حياته في الهلاك إذ تغيب كثيرا عن عمله في الفن وتراكمت عليه الديون، وأصيب بالإكتئاب.

حجز جثمان هنيدي بالمستشفى

استطاع مرض السرطان أن يدمر هنيدي تدميرا، وبعدما سافى للعلاج على نفقة الدولة، عاد للقاهرة بعد هزيمة من المرض، وظل في العناية المركزة، حتى توفى في 3 يوليو لعام 1986، دون ترك إرثا سوى أعماله الفنية، لذلك لم تستطع أسرته الحصول على. جثمانه بسبب عدم امتلاك 2000 جنيها مصاريف المشفي، ليتم توفيرها من زملائه والتصريح بدفنه.