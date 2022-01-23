وزير القوي العاملة: صرف 1.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة

/674298/وزير-القوي-العاملة-صرف-16-مليون-جنيه-للعمالة-غير-المنتظمة-بالقاهرة

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، عن قيام قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بصرف منح لرعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 108 منح مولود جديد بإجمالى 217 ألف جنيه، و40 منحة زواج بمبلغ 120 ألف جنيه، و 12 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 24 ألف جنيه، وصرف 3 منح وفاة عامل لـ 3 أسر بإجمالى 30 ألف جنيه، وصرف 2000 جنيه لعمل عملية جراحية صغرى لعامل ، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 3049 عاملاً من المسجلين بإجمالي مليون و 224 ألفاً و 500 جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة مليون و 617 ألفاً و 500 جنيه لـ 3213 عاملاً من المسجلين.

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وأشار سعفان إلي المديرية قامت بتعيين 8389 شاباً ، منهم 115 "قادرون باختلاف" ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 26368 شاباً منهم 280 " قادرون باختلاف "، وتوفير 1747 فرصة عمل ، واستخراج 2732 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 2697 رخصة مزاولة الحرفة .

وأكد وزير القوي العاملة، إن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 167 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 118 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

صرف 1.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة

وقال مدحت الغمراوي مدير المديرية، أن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي -أن المديرية تلقت 1102 شكوى، منها 150 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 228 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 134 شكوى ، وإحالة 91 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 499 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأكد أنه في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 505 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 683 شكوى ، وتم تسوية 385 شكوى منها، وتبقي 298 شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 182 منشأة ، وإعادة التفتيش على 356 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم عمل 44 حملة تفتيشية ، وعمل قياسات ميدانية لـ 63 منشأة ، وبحث 3 شكاوى ، فضلاً عن عقد 15 ندوة توعية.