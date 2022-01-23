شكرى يبحث مع رئيسى مجلسى الشورى والدولة العمانيين تعزيز العلاقات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ اليوم الأحد، بالعاصمة العمانية مسقط، مع رئيس مجلس الشورى العمانى الشيخ خالد المعولى، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين البلدين الشقيقين بما يسهم فى مواصلة دفع أوجه التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة.





وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينات متتالية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - إن الشيخ عبد الملك الخليلى، رئيس مجلس الدولة العمانى، استقبل أيضا الوزير ⁧‫شكري‬⁩، وتناول اللقاء التأكيد على ما يجمع مصر وسلطنة عمان من أواصر وطيدة، وأهمية مواصلة تطوير مسار العلاقات الثنائية، بما فى ذلك تعزيز أطر التعاون البرلمانى وتبادل الخبرات بين السلطتين التشريعيتين. وأضاف أن الوزير سامح شكرى قام، خلال زيارته الحالية لسلطنة عمان، ⁩ بزيارة مجلس عمان وتفقد مجلسيه (الشورى والدولة).. واطلع على دور المجلس وصلاحياته التشريعية والنيابية.

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