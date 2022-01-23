رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بمشروعات الطرق لدعم التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المحاور والطرق الرئيسية التى تم تنفيذها بالمدن الجديدة.





وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمشروعات تطوير وإنشاء الطرق وخاصة التى تخدم المدن الجديدة، مشيراً إلى أنها تسهم فى جذب العنصر السكاني، وفرص الاستثمار والتشغيل، بما يخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير خلال التقرير إلى أن جهود وزارة الإسكان فى هذا الصدد، أسفرت عن إنشاء وتطوير العديد من المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، بإجمالى أطوال بلغت حوالى 1350 كم، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 33 مليار جنيه، وذلك بخلاف أعمال الطرق الداخلية لتلك المدن، الأمر الذى يعكس اهتمام الدولة بتيسير الحركة على الطرق وإنهاء التكدس المرورى لخدمة المواطنين.

وأوضح التقرير أن مشروعات المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، تضمنت تطوير وتوسعة عدة طرق بمدينة القاهرة الجديدة، بينها محور جمال عبد الناصر وتقاطعاته بطول 9 كم، ومحور التسعين الشمالى والجنوبى بطول 20كم، وطريق القطامية ـ العين السخنة القديم بداية من الطريق الدائرى بطول 11 كم.

وفى مدينة السادس من أكتوبر، تم تطوير عدد من المحاور الرئيسية على رأسها المحور المركزى بطول 6 كم، إلى جانب تطوير الطريق الدائرى الأوسطى بطول 10.6 كم، وطريق وصلة دهشور الجنوبية بطول 13كم، وطريق الواحات بطول 17 كم.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار فى التقرير أن أعمال التطوير تضمنت تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدى إلى مدخل مدينة برج العرب الجديدة من طريق الكافورى بطول 3.5 كم، وكذا تطوير محور مدينة سفنكس الجديدة بطول 16 كم، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة بطول 10 كم، وتنفيذ ازدواج طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بطول 11 كم، وتطوير محور الهضبة الرئيسى بغرب أسيوط بطول 22كم، بالإضافة إلى تنفيذ إزدواج الطريق الإقليمى المنيا ـ بنى سويف الصحراوى بطول 14 كم، وتوسعة ورفع كفاءة طريق الروبيكى بطول 8.6 كم.

ولفت التقرير إلى أن تطوير المحاور والطرق بالمدن الجديدة تضمن كذلك تنفيذ إزدواج الطريق المار أمام مدينة سوهاج الجديدة المؤدى إلى الطريق الصحراوى الغربى بطول 14.5 كم، ورفع كفاءة الطريق الشمالى الساحلى للمدخل الغربى لمدينة دمياط الجديدة بطول 10.5 كم، وتطوير وإعادة تأهيل الطريق الواصل من كوبرى أسوان الملجم، وحتى تقاطعه مع الطريق الصحراوى الغربى لخدمة مدينة أسوان الجديدة بطول 8.5 كم، إلى جانب تحويل مسار الطريق الساحلى الإسكندرية ـ مطروح بطول 38 كم، وتطوير وتوسعة طريق بلبيس ـ العاشر من رمضان بطول 22 كم.

وأكد وزير الإسكان مواصلة تنفيذ مشروعات إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، حيث يتم حالياً استكمال تنفيذ كبارى بمدينة السادات بطول 2.4 كم، وتطوير الطريق الساحلى بطول 55 كم، وتطوير طريق الفيوم ـ الفيوم الجديدة بطول 6.5 كم، كما تم إبرام اتفاقات بخصوص البدء فى عدة مشروعات فى هذا الصدد، من بينها تنفيذ وصلة امتداد مدينة 15 مايو مع الطريق الدائرى الأوسطى بطول 1.3 كم، وتنفيذ الطريق الدائرى الأوسطى مع طريق شمال مدينة 6 أكتوبر ـ الضبعة بطول 10 كم.