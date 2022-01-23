جدة - نرمين السيد - يتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى السيد ‏الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزارة الداخلية، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصرى، بمناسبة عيد الشرطة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الشرطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.