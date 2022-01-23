مراقبة اشتراطات ومعايير المساكن العمالية إلكترونيا فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات بدأت تطبيق منظومة متكاملة تستهدف التأكد من وجود اشتراطات الصحة والسلامة فى سكن العمال، فى وقت أنشأت فيه الوزارة نظاما إلكترونيا يسمى "نظام السكن العمالى" الذى يعتبر نظاما متكاملا ومترابطة بين ملاك المساكن العمالية وأصحاب العمل. وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن إدارة الصحة والسلامة المهنية بالوزارة تراقب بشكل دورى مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بالمساكن العمالية بالتوازى مع تنفيذ برامج لتوعية أصحاب العمل والعمال بأهمية الالتزام بتلك الاشتراطات، الأمر الذى يسهم فى إيجاد بيئة عمل خالية من المخاطر، وذلك تنفيذا لسياسات حكومة دولة الإمارات ذات الصلة.

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