شعراوى: خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بمختلف المحافظات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التنمية المحلية مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمقر وزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ومحمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وقال شعراوى إنه من المخطط تطوير حوالى 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزرا بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزرا، والثانية 51 مجزرا، والثالثة 52 مجزرا.

وأضاف أن المرحلة الأولى لتطوير المجازر ستكون بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.. مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود، بما يسهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومى لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية فى إطار التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات.

وينفذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر المطورة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، ويهدف هذا المشروع لتحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من كافة المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وبعض مرفوضات اللحوم، بالإضافة إلى القضاء على الذبح خارج المجازر.

وأشار القصير إلى أنه تم متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من تطويرها فى توقيتها المحدد وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزاة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.

كما شهد الاجتماع استعراض كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين (حكومى واستثمارى) ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتكلفة حوالى 219 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية، حيث عرض محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير نسب التنفيذ لمكونات المشروع بالكامل حيث بلغت حوالى 85 %.

وفى السياق ذاته، التقى وزير الزراعة ومحافظ دمياط الدكتورة منال عوض ورئيس جهاز التعمير بوكيل إحدى الشركات الاستثمارية التى ترغب فى الاستثمار بالمجزر الألى الجديد بمحافظة دمياط، حيث أكد وزيرا التنمية المحلية والزراعة ترحيب الحكومة بشركات القطاع الخاص التى ترغب فى الشراكة مع الحكومة فى منظومة المجازر الجديدة، حيث سيتم طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص.

واتفق شعراوى والقصير على ضرورة إجراء الشركة لمزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للمجزر سواء بالشراكة مع الدولة فى إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات.

من جانبها، أكدت محافظ دمياط أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار حيث يقع على الطريق الساحلى ويبعد عن ميناء دمياط بحوالى 12 كم وعن ميناء بورسعيد بحوالى 50 كم.. مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل على الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر حوالى 2000 فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن حظائر ومجزرين (حكومى واستثمارى) وساحات انتظار ذبح ومخازن الاعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقا لأعلى المعايير.