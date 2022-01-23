الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، إلى مقر احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، وذلك في أكاديمية الشرطة، وكان في استقباله اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
ووضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.
وتحتفل الشرطة المصرية بعيدها الذي يعود إلى يوم 25 يناير 1952، والذي عُرف بموقعة الإسماعيلية، عندما وقعت اشتباكات بين رجال الشرطة المصرية، والقوات البريطانية التي حاولت اقتحام مبنى محافظة الإسماعيلية وقسم الشرطة، ودافعت القوات المصرية عنهما.
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