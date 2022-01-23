" الأرصاد الجوية" نشاط رياح اليوم وأمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 7 درجات

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت الهيئة، أن اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 7 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة ، وسانت كاترين العظمى 10 درجات والصغرى صفر .