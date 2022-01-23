/674302/أحمد-فهمي-في-أولى-حلقات-برنامج-أحلى-كلام-بهذا-الموعد

يستعد الفنان والمطرب المصري أحمد فهمي، لإطلاق برنامج جديد بعنوان «أحلى كلام »، وبدأ الجمهور من محبي فهمي، في البحث عن تفاصيل البرنامج وموعد عرضه والقنوات الناقلة له.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير تفاصيل برنامج أحلى كلام لأحمد فهمي

تفاصيل برنامج أحمد فهمي

ويعد برنامج «أحلى كلام»، عمل إجتماعي لايت، من المقرر أن ينطلق بعد أسبوعين، على فضائية الحياة، والمفاجأة أن الفنان القدير أشرف عبد الباقي، ضيف أول حلقاته.

الجدير بالذكر، أنه ليست المرة الأولى الذي قدم فيها فهمي برامج، حيث قدم قبل ذلك عدة برامج منها اراب أيدول، وبرنامج هو وهي، كما شارك الفنانة سيرين عبد النور في برنامج سهرانين معاكم بالبيت

أغنية نجمة معدية لأحمد فهمي وفرقته

وكانت حقق فريق «واما» الذي بينهم الفنان أحمد فهمي، نجاحًا واسعًا بأغنيتهم الجديدة التي تحمل اسم «نجمة معدية»، وطرح فريق «واما»، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع يوتيوب، يوم 30 ديسمبر والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

ولاقت الأغنية قبول وإعجاب الجماهير منذ طرحها على موقع «يوتيوب» محققة صدى واسع وضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية «نجمة معدية»

وتقول كلمات الأغنية: "طلعت على الصحراوي بالعربية ماشيه ماشيه بالعربية، عدت من جنبها عربية مشغله مزيكا أوروبية.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. من دي ضربة النور العالي تعدي هي بتجري وكلوا يهدي.. يا أرض اتهدي ما عليكي قدي.. وشوف الحلو أما بيحلوا.. عالي الجو الجو الجو عالي الجو الجو.. نجمة معدية ودي غير الكل معدية".

فريق واما

وكان فريق «واما» طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان «الصيف ابتدى» والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.