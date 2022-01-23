/674303/وفاة-طالبة-بسوهاج-ونقلها-للمستشفى--تعرف-على-التفاصيل

سقطت طالبة في منتصف العقد الثاني من العمر من اعلى سطح المنزل بدائرة مركز سوهاج، مما ادى الى وفاتها ونقلها الي مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز سوهاج وصول المدعوة جهاد ا ا - 15 عام - طالبة - وتقيم دائرة مركز سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام " جثة هامدة " ادعاء سقوط من علو .

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وبسؤال والدها المدعو أحمد ص ا ص - سن 57 عامل - ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالطابق الثالث أختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدي لوفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية "ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في سوهاج.

غلق عيادة نساء وتوليد بقرية برديس جنوب سوهاج

على جانب اخر قامت الفرق التفتيشية التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج و بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك و الرقابة التجارية من غلق عيادة نساء وتوليد بقرية برديس بمركز البلينا جنوب سوهاج.

كان ذلك بتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج و الدكتور عمرو العرشي وكيل المديرية و تحت إشراف كلا من الدكتورة ايزيس وهيب ناشد مدير عام الصيدلة و الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر و الدكتور ايناس مازن مدير التفتيش الصيدلي وفريق برئاسة الدكتور محمد سيد فقير مفتش العلاج الحر بالمديرية و الدكتور حسن الطاهر مفتش العلاج الحر بالبلينا و الدكتور خالد سعد مفتش الصيدلة و احمد عبدالغني مسئول العلاج الحر .

نجحت الحملة فى غلق وتشميع عيادة نساء وتوليد غير أدمية و لا تصلح لمثل هذا الغرض وذلك بناحية برديس مركز البلينا، و من خلال فحص المكان تبين وجود سرير متهالك تجري عليه العمليات للمرضي وأدوات جراحية في صورة سيئة وغير معقمة وتستخدم ايضا للمرضي من قبل الطبيب منعدم الضمير مما يعد خطر داهم علي حياة المرضي.

ايضا تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية وأدوية مخدرة و مستلزمات تستخدم في إجراءات العمليات بالعيادة و قامت الفرق التفتيشية علي الفور بغلق وتشميع المكان و عمل المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

ومن جانبها أشارت د كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الفرق التفتيشية تعمل ليل نهار لضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن، وتأتي هذه الحملات المتواصلة ضمن جهود مديرية الصحة بسوهاج لضبط المخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم .