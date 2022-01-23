/674309/مواطن-يعثر-على-شقيقة-جثة-فى-ترعه-بسوهاج-تفاصيل

عثر مواطن على جثة شقيقة طافية فى ترعه مجاورة للمنطقة التى يقطن بها، وعليها اثار تاكل في بعض الاجزاء نتيجة بقائها فترة طويلة فى المياة وتم ابلاغ الشرطة وانتشال الجثة ونقلها الى المستشفى.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من مأمور مركز شندويل بوجود جثة طافية بترعه بناحية المركز.

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز وتبين بلاغ لمركز جزيرة شندويل من المدعو محمد ق ع ا - 36 عام - عامل - ويقيم دائرة المركز بالعثور علي جثة شقيقه المدعو عبد الرحيم ق ع ا - 30 عام - عامل – ويقيم بذات الناحية طافية بترعة عبد النبي " ترعة فرعية " بذات الناحية .

تبين وجود جثة المذكور بالترعة المشار إليها وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه وتبين وجود " تآكل بالوجه من الجانب الأيسر وكف اليد اليسري " والذي قد يعزي إلي أثر تواجده بالمياه لفترة طويلة وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية أخري

وأفاد المذكور أنه حال تواجد شقيقه المذكور كعادته علي حافة الترعة إنزلقت قدمه وسقط بها مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في سوهاج.

العناية الالهية تنقذ طفل معاق ذهنيا سقط من اعلى المنزل في سوهاج

على جانب أخر أنقذت العناية الالهية طفل معاق ذهنيا سقط من أعلى سطح المنزل، بدائرة مركز طما شمال سوهاج وتم نقلة الى مستشفى طما المركزي وتم تحويلة الى مستشفى اسيوط الجامعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما بسقوط طفل من اعلي منزلة ونقلة الى المستشفى المركزي بطما.

انتقل على الفور الرائد احمد تعيلب - رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين وصول الطفل لذيذ س ع - 8 اعوام - الى مستشفى طما المركزي ويقيم دائرة مركز طما مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي "ادعاء سقوط من علو".

وبنقاش والده المدعو - سعد ع م - 48 عام - عامل - ويقيم دائرة المركز قرر بأنه أثناء تواجد نجله بشرفة المنزل أختل توازنه وسقط أرضاً من الطابق الأول مما أدي لإصابته وأضاف بأن نجله معاق ذهني ويعاني من " كهرباء زياده بالمخ " ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الحادث.