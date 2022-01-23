29 يناير.. عرض مسلسل «نقل عام» لريم البارودي

تستعد قناة On لطرح عمل درامي جديد عبر شاشتها، وذلك تحت عنوان «نقل عام»، الذي يخوض بطولته الفنانة ريم البارودي، والفنان القدير محمود حميدة.

دوت الخليجيرصد تفاصيل برنامج نقل عام لريم البارودي وموعد عرضه

وتعرض أولى حلقات مسلسل «نقل عام» بداية من يوم 29 من شهر يناير الجاري، حيث يكثف صناع العمل ساعات التصوير للانتهاء منه في الوقت المناسب.

ريم البارودي تكشف عن شخصيتها في نقل عام

وكشفت الفنان ريم البارودي هم شخصيتها في العمل، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ نشرت البوستر الخاص بها، وعلقت عليه: «شيماء أحمد الشربيني، مسلسل نقل عام يوم 29 يناير».

أبطال مسلسل نقل عام

مسلسل «نقل عام» من إخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، ريم البارودي، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

ريم البارودي تخوض بطولة حكاية «بنات السباعي»

من ناحية، أخرى دخلت الفنانة المصرية ريم البارودي، لخوض تجربة فنية جديدة، من خلال بطولة حكاية «بنات السباعي» من مسلسل «حد فاصل» والذي كان بعنوان القرار، سابقًا.

وشاركت ريم البارودي في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «كله بالحب» مسلسل "كله بالحب" تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة زينة، أحمد السعدني، ريم البارودي، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور وسامر المصري.

مسلسل فارس بلا جواز

كما شاركت في مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، داليا مصطفى، مي سليم، هنادي مهنا، سامي مغاوري، العمل من تأليف فدوى الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وعرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.

ريم البارودي تعلن فشل قصة حبها من جديد ورفضها الإرتباط من الوسط الفني

ومؤخرا تركت الفنانة ريم البارودي فرصة للجمهور لتوجيه لها بعض الأسالة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، خلال الساعات القليلة الماضية والتي انحصرت معظمها حول إرتباطها وعلاقتها بسمية الخشاب وتفاصيل قصة الحب التي أعلنت مؤخرا عنه.

كان من ضمن الأسألة التي تعرضت لها ريم البارودي عن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب، اذ فاجأت الجمهور بردها: “حلوة بجد”، اذ انه من المعروف أن سمية الخشاب كانت السبب الأساسي لإنفصال أحمد سعد عن البارودي.

أما عن الأسالة التي توجهت لريم البارودي بشأن إرتباطها وعن قصة الحب التي أعلنت أنها تعيشها منذ فترة فقالت: “أنا مليش نصيب في الحب وكل شيئ قسمة ونصيب”.

وتابعت مشيرة إلى رفضها الإرتباط من الوسط الفني فقالت: “لا طبعا مش لازم، ومش لازم ارتبط أصلا ولا من جوه ولا من بره".