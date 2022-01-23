عاجل- السيسى يضع إكليل زهور على النصب التذكارى بأكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - وأدى حرس الشرف التحية العسكرية للرئيس السيسى، فيما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية. وكان الرئيس السيسى قد وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ لحضور احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة؛ وكان فى استقباله وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

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