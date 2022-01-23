وزير المالية يجرى جولة ببعض المراكز الضريبية والجمركية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورافقه فى الزيارة الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، و ياسر تيمور مستشار وزير الماليه للتطوير الضريبى، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق نائب رئيس المصلحة، وسناء عبد المنعم مستشار رئيس مصلحة الضرائب، وسيد صقر رئيس قطاع المناطق، ومجدى عبد العزيز رئيس الإداره المركزيه بالبحيرة ورئيس لجنة الممول والضريبه بالغرفة التجاريه وعدد من قيادات مصلحتى الضرائب والجمارك.

وأكد الوزير خلال زيارته للمركز اللوجيستى على أهمية دور الشباب الواعد، معربًا عن سعادته بهم وشدد على ضرورة الاستفادة من إمكانياتهم وطاقاتهم، قائلًا إنهم الذين سيعطوا لنا دفعة قوية وخاصة فى مجال التكنولوجيا المتطورة، وخاصة مع الاعتماد على الإنترنت فى أداء كافة الأعمال والحصول على كافة الخدمات من المنزل وعلى مدار 24 ساعة، وبالتالى أصبح هناك حاجة ملحة لهؤلاء الشباب فى نجاح هذه المنظومات الإلكترونية التى نطبقها حاليًا سواء بمصلحة الجمارك ومنظومة النافذة الواحدة أو المنظومة المميكنة بمصلحة الضرائب.

كما أعرب العاملون بالمركز اللوجيستى عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير المالية للمركز، مؤكدين أن هذه الزيارة قد أعطت لهم دفعة إيجابية، نحو شعورهم بأهمية الدور الذى يقومون به.

وأكد وزير المالية خلال زيارته لمأمورية محرم بك وتفقده العمل فى كل من إدارة الفحص والحصر والدين ورد الضريبة، والشؤون القانونية على أهمية الحصر والذى يعد عصب الضريبة، موضحًا أن هناك مشكلة كبيرة فى الحصر حيث أنه من خلال الحملات التى تتم وجدنا أن هناك حوالى 18 ألف حالة منهم 55 % غير مسجلين بالمصلحة سواء فى ضريبة الدخل أو القيمة المضافة أو كليهما.

واستمع دكتور معيط إلى كافة أفكار ومقترحات العاملين من أجل حل هذه المشكلة، وذلك لحل هذه المشكلة الهامة من أجل أن يدفع كل فرد نصيبه العادل من الضريبة بما يساعد على تحقيق العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وقام بإعطاء توجيهاته إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة إصدار تعليمات تقوم بوضع آلية محددة للحصر، يتم فيها توضيح أن جميع المأموريات الضريبية لديها مهلة شهرين لحصر كافة المنشآت والأنشطة والكيانات التى تقع فى نطاق المنطقة والمأموريات الضريبية، وفى حالة القيام بعمل حملات وتم اكتشاف وجود آى منشآت غير مسجلة تقع فى نطاق المأمورية، سيتم محاسبة المأمورية على ذاك من خلال الخصم من الحافز الخاص بالعاملين بالمأمورية بما يساوى نسبة غير المسجلين فى نطاق تلك المأمورية، مشددًا على ضرورة تسجيل كافة المنشآت والكيانات سواء فى ضريبة الدخل أو القيمة المضافة وفتح سجلات ضريبية لهم، موجهًا بضرورة تخصيص حافز للعاملين بإدارة الحصر بالمأموريات وفقا لما يحققوه من إنجازات لتسجيل المنشآت والكيانات.

كما استمع وزير المالية لمطالب العاملين بالمأمورية والتى جاء من أهمها ضرورة تعيين كوادر شابة لتجديد الدماء، وخاصة فى مجال الحصر والفحص والدين، مؤكدًا على ضرورة إعادة هيكلة العنصر البشرى بما يتناسب مع احتياجات المأموريات فى الإدارات المختصة، وفيما يتعلق بنقطة التحصيل الإلكترونى، وجه وزير المالية بضرورة وجود وحدة بديلة وخط بديل من أجل التيسير على الممولين وتبسيط الإجراءات أمامهم.

وأثناء زيارته لمركز التميز بالغرفة التجارية بالإسكندرية والذى يتضمن الجمارك والضرائب والشباب المتخصص فى إدخال الفواتير الإلكترونية للشركات الصغيرة، أشاد وزير المالية بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية، وبين الغرفة برئاسة أحمد الوكيل، مثمنًا جهود الغرفة فى دعم مصلحة الضرائب المصرية وخاصة خلال موسم الإقرارات الضريبية من خلال قيامها بتعيين شباب من أوائل الخريجين لتقديم التوعية والدعم اللازم للممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية بشكل صحيح، بالإضافة إلى مساعدة الممولين فى التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وحل كافة المشكلات التى تواجههم من خلال التواصل مع المأموريات الضريبية المختصة، مضيفًا أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تقوم بالاستعانة كذلك بالعاملين السابقين بكل من مصلحة الضرائب (القيمة المضافة / الدخل) ومصلحة الجمارك لمساعدة الممولين وتقديم الدعم اللازم لهم هذا بالإضافة إلى قيام غرفة الإسكندرية بتشكيل لجنة حكماء لضبط الإجراءات الضريبية التى يتم اتخاذها.

وفى نهاية الجولة قام الدكتور محمد معيط بحضور مؤتمر(مائة عام من الدعم والعطاء للاقتصاد المصرى) الذى نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والذى أكد فيه على متابعة القيادة السياسية المنظومة الجمركية ولموضوع التوكيلات الملاحية وتأكيدها على ضرورة تقليل زمن الإفراج إلى أقل وقت ممكن، وأن كافة البضائع التى تدخل لمصر تكون متوافقة مع المعايير ومطابقة للمواصفات والجودة، مشيرا إلى أنه سيتم الخروج من ذلك اللقاء وهناك اتفاق أن تكون جميع التوكيلات الملاحية إلكترونية.

وفى سياق متصل أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، على أهمية متابعة العمل ميدانيًا بكافة المناطق والمأموريات التنفيذية، حيث أن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كافة المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية، والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وتحقيق التواصل الفعال مع العاملين، ومتابعة الأداء والاطمئنان على توفير كافة التسهيلات، والتيسيرات للممولين، موضحاً أن العاملين بمصلحة الضرائب المصرية يقومون بعمل دؤوب وجهد كبير للتيسير على الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتًا إلى أن المصلحة قامت بكافة الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية خلال هذا العام، والذى سينتهى فى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وللأشخاص الاعتبارية فى 30 أبريل.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية خلال زيارته لمأمورية محرم بك طالب عبد القادر، المأموريات الضريبية بضرورة إرسال خطاب موضح به احتياجات المأموريات الضريبية من العمالة الفنية حتى يتم توفيرها من المعينين الجدد على الفور، كما طالب رئيس المصلحة العاملين بضرورة النزول إلى الشارع وحصر المنشآت والبيانات على أرض الواقع وإجراء المعاينات اللازمة لذلك.

وأوضح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه تم إنشاء لجنة الممول والضريبة بناء على قرار وزارى للدكتور مدحت حسانين عام 2001 ومقرها الرئيسى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن تقوم بتلقى جميع الشكاوى لمنتسبى الغرفة التجارية المختلفة، لافتًا إلى أنه لتطور النظام الحكومى والتحول الرقمى إلى نظام إلكترونى تم تحويل لجنة الممول والضريبة من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى.

وهذا التطور أثمر عن تلقى الاقرارات الضريبية إلكترونيا الأمر الذى تطلب وجود شباب خرجين حتى يقوموا بعمل هذه المنظومة الحيوية، مشيرًا إلى أن اللجنة من خلال الغرفة التجارية بالإسكندرية تنفذ دورات تدريبية حول تأهيل الخريج لسوق العمل وتم تدريب الخريجين على القوانين المختلفة ومنها قانون الضرائب العامة، وقانون القيمه المضافه، وقانون الجمارك، وقانون الضرائب العقارية، وقانون هيئة الاستثمار، و قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون المنشات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك تم تدريبهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه تم عمل دورتين لتأهيل هؤلاء الشباب، وتم إدخال عدد 33 ألف إقرار عن عام 2020، وتم إدخال 42 تحول من قانون 91 إلى قانون المنشآت الصغيرة، وتم عمل 4 شركات وتسجيلهم على الفاتورة الإلكترونية والأكواد داخل الغرفة، بخلاف عمل 33 اتفاقية تحاسبية لصالح منتسبى الغرفة ومصلحة الضرائب,

وأشار أحمد الوكيل إلى أن مركز الإرشاد الضريبى تم افتتاحه فى 27 فبراير عام 2007 وكان يقوم بتلقى الإقرارات الورقية، وأسفرعن تلقى أكثر 700 ألف إقرار حتى 2020 وعمل أكثر من 60 ألف بطاقة ضريبية جديدة وأكثر من 10 مليارات حصيلة ضريبية من 2007 وحتى 2020، موضحًا أنه تم إنشاء لجنة الحكماء بلجنة الممول والضريبة والتى تتكون من رؤساء المصالح السابقين لمصلحة الضرائب (عامة وقيمة مضافة)، ومصلحة جمارك والتأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار والضرائب العقارية.

ويوجد بغرفة الإسكندرية نفس التخصصات لوكلاء الوزارة السابقين و المتميزين داخل هذه الجهات على أن تقوم هذه اللجنة بمساعدة منتسبى الغرفة من خلال إمدادهم بالقوانين والتعليمات التى تساعدهم فى ممارسة أعمالهم التى تساعدهم على رفع مستوى النشاط الخاص بهم.