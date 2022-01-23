عاجل- أرملة الشهيد أحمد جابر نصار: كان بيحبب ابنه دايما فى الشرطة

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى تصريحات على هامش الاحتفال، أن الشهيد البطل كان يتبع قوات الأمن المركزى، واستشهد فى السادس من شهر 10 لعام 2021، متابعة: "كان أخا وكل حاجة لى فى الدنيا.. كان خلوقا ربنا اصطفاه عنده".
واستطردت: "بقول زوجة الشهيد لأنه لسه حى وروحه معايا وهيخليه معايا طول حياتى، كان بيحبب ابنه (على) فى الشرطة، كان بيضحى بنفسه كل يوم".
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، لحضور احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة.
وكان فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصول إلى مقر الأكاديمية، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وعقب وصول الرئيس السيسى عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى.
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